Juan Fernando Quintero estará en un evento en un colegio del sur de Bogotá: ¿Cuándo, donde y cómo asistir?

Uno de los jugadores más representativos y emblemáticos de nuestro país a nivel internacional es el volante creativo, Juan Fernando Quintero. El futbolista se ha ganado el cariño de casi todo un país por su talento y carisma, mismo que lo ha llevado a hacer parte de varios equipos en el Fútbol Profesional Colombiano, además de vestir la camiseta de la tricolor desde hace ya más de una década.

PUBLICIDAD

Desde su brillo en Envigado y Atlético Nacional, muchos ya veían en él un talento especial, mismo que lo llevó a jugar en Europa, pasando por ligas como la italiana, la portuguesa o la francesa, además de tener una pequeña pasantía por el fútbol de China. Después de esta aventura en el otro lado del mundo, JuanFer tuvo dos pasos brillantes pro equipos como River Plate y Racing de Avellaneda, ganando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con los respectivos clubes.

Eso sí, dentro de nuestro país el jugador se ha ganado un poco de recelo en algunas fanaticadas, como la del Junior, donde jugó, pero no brilló, la del Deportivo Independiente Medellín, equipo del que es hincha, pero que no eligió después de salir del fútbol argentino, y ahora, la de un sector de la hinchada del América de Cali, donde parece no estar muy contento y ha amenazado constantemente con su salida.

Más allá de lo que pase con el jugador, en este momento ay disfruta de sus días de descanso, en los que, contra todo pronóstico, tiene un viaje planeado a Bogotá para asistir a un conversatorio en el colegio Claretiano de la localidad de Bosa. Esto se ha viralizado en TikTok pro la cuenta ‘Desde la banca’, donde puede encontrar el número par adquirir las boletas al evento que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de julio a las 6 de la tarde.