Revelan video del ‘encontronazo’ de los directivos de Santa Fe con la logística de Millonarios en El Campín

El partido de cuadrangulares de Millonarios vs. Santa Fe, dio mucho de que hablar además de lo futbolístico por las polémicas derivadas de la cancha, como las afirmaciones de Falcao en contra de las decisiones arbitrales del cuadro, además de los encontrones dentro de la cancha. Uno de los que más comentados en redes fue la pelea entre directivos de Santa Fe y personal de Millonarios por el ingreso.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: “No vuelvo a jugar en Colombia”, Radamel Falcao estalló contra la Dimayor y los arbitrajes por desfavorecer a Millonarios

Esto lo reveló Carlos Antonio Vélez en la previa del juego, pero minutos después salieron a la luz algunos videos en donde se ve una discusión entre la seguridad del cuadro ‘embajador’ y los directivos del equipo ‘Cardenal’. Esto deja comprobado que en este juego había predisposición de ambos cuadros y se vio reflejado en la cancha, incluso llegando a la hostilidad.

En el video se escucha a la persona del staff de Millonarios diciendo: “sin boleta no entra nadie”.

¿Qué dijo Falcao tras el partido de Millonarios?

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”.

Con estas certeras palabras del tigre, ya es casi un hecho su salida de la institución, no sin antes recibir una sanción ejemplar por parte del ente regulador del Fútbol Profesional Colombiano, tal y como ha sucedido con cada futbolista que se queja públicamente de los árbitros en nuestro país.