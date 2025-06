Juanfer Quintero desmintió periodistas que afirman que hubo estafas en América de Cali; ¿qué dijo?

Juan Fernando Quintero y Tulio Gómez, parte del América de Cali se vieron involucrados en una polémica luego de que Pipe Sierra afirmara que el cuadro caleño fue víctima de una estafa de parte de un inversionista; estas afirmaciones causaron molestia en Tulio Gómez y en Juan Fernando Quintero, que decidió romper silencio para aclarar estos hechos.

En sus redes sociales, compartió un extenso mensaje en el que habla de los comentarios que ha venido recibiendo y además afirma que como jugador competitivo, espera lo mismo de quienes lo rodeen en su equipo.

Además, fue muy claro y enfático en la molestia que le generaron los comentarios de la supuesta estafa y afirmó que no existió, que por el momento está concentrado en su futuro deportivo: “No busco aceptación de nadie, soy ganador desde niño. Cada 6 meses analizo mi situación porque me gusta competir y ganar. No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso”

Incluso algunos de los hinchas afirmaron que hay posibilidades de que el medio campo permanezca en el cuadro por la siguiente frase de su comunicado: "Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va a ser difícil. Quiero terminar agradeciéndole al profe Polilla y su cuerpo técnico”.

¿Qué dijo el Polilla sobre su salida de América de Cali?

En la tarde del 19 de junio, se revelaron algunos problemas internos en el cuadro vallecaucano. Tulio Gómez el máximo accionista de América de Cali habría dado algunas pistas de su disgusto con Polilla y tras el empate contra Medellín, el director técnico dio más luces sobre su relación con el accionista y la que sería una de las razones de su adiós.

“El dueño es quien en últimas toma las decisiones. Con Marcela siempre hubo mucho respeto, yo vengo a ayudar a que el club siga creciendo. Yo me voy muy satisfecho, pero fue muy importante lo que le aporté a la institución”, afirmo el ídolo del cuadro ‘escarlata’.

Además, habló de su relación con el presidente y las razones por las que decidió despedirse del cuadro: "Yo con Tulio no tuve contacto, él nunca va al club, él hizo una declaración, hace muy poquito, tiene todo el derecho porque es el dueño, pero creo que no me merecía en ese momento esas palabras de él. No me voy a prestar para manoseos, pero tomé la decisión de irme antes porque no encontré un ambiente acorde para quedarme”.