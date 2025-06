Hinchas de Millonarios abandonaron El Campín tras derrota contra Santa Fe; les dan ‘palo’ por su falta de aguante

Millonarios se jugó su último partido de cuadrangulares contra Santa Fe y con dos tantos del cuadro ‘cardenal’, Millos tuvo que despedirse de su sueño por la final. Sumado a la derrota, se abrió polémica por las afirmaciones de Falcao sobre el arbitraje de Dimayor y además, la actitud que tomaron algunos de abandonar el estadio en los últimos minutos de juego con el marcador en contra.

En redes sociales, los videos de los hinchas abandonando se viralizaron rápidamente por ser considerada una actitud de no apoyo al cuadro, incluso mismos hinchas de Millonarios cuestionaron el apoyo que le dan al club en los momentos malos del equipo.

Al final, el último partido de la Liga BetPlay será de Medellín vs. Santa Fe, el cuadro ‘poderoso’ aspira a su séptimo título y Santa Fe a completar la decena.

¿Qué dijo Falcao tras el partido de Millonarios?

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”.

Con estas certeras palabras del tigre, ya es casi un hecho su salida de la institución, no sin antes recibir una sanción ejemplar por parte del ente regulador del Fútbol Profesional Colombiano, tal y como ha sucedido con cada futbolista que se queja públicamente de los árbitros en nuestro país.