¿Esperanza para los hinchas? Juanfer Quintero rompió el silencio y habló de su segundo semestre en América de Cali

América de Cali está pasando por un incómodo momento entre sus directivas y jugadores, todo esto tras las afirmaciones de Pipe Sierra en las que señaló que el club y Juan Fernando Quintero fueron víctimas de una supuesta estafa y que la falta de pagos tendría al jugador molesto, por lo que habría decidido dejar el club.

Esto sumado a la desconvocatoria del Juanfer para el partido contra Medellín, levantó varios rumores sobre la relación que tiene el mediocampista con Tulio Gómez, tanto que hasta el mismo jugador salió a dar claridad sobre su actualidad deportiva y la supuesta estafa que han estado señalando.

Aunque en el mensaje Juanfer declara que definitivamente no hubo estafa, sí da indicios de que su relación con América de Cali no va tan bien y que los supuestos rumores de una ruptura en su vínculo con Tulio y la presidencia podrían ser ciertos: “No busco aceptación de nadie, soy ganador desde niño. Cada 6 meses analizo mi situación porque me gusta competir y ganar. No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso”

Además, el mediocampista habría dado pistas de su futuro en el cuadro Escarlata y las posibilidades de su estancia en Cali: “Si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional, que todo el mundo vuelva a ver este gigante de América. Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va a ser difícil. Quiero terminar agradeciéndole al profe Polilla y su cuerpo técnico”.

¿Qué dijo el Polilla sobre su salida de América de Cali?

En la tarde del 19 de junio, se revelaron algunos problemas internos en el cuadro vallecaucano. Tulio Gómez el máximo accionista de América de Cali habría dado algunas pistas de su disgusto con Polilla y tras el empate contra Medellín, el director técnico dio más luces sobre su relación con el accionista y la que sería una de las razones de su adiós.

“El dueño es quien en últimas toma las decisiones. Con Marcela siempre hubo mucho respeto, yo vengo a ayudar a que el club siga creciendo. Yo me voy muy satisfecho, pero fue muy importante lo que le aporté a la institución”, afirmo el ídolo del cuadro ‘escarlata’.

Además, habló de su relación con el presidente y las razones por las que decidió despedirse del cuadro: "Yo con Tulio no tuve contacto, él nunca va al club, él hizo una declaración, hace muy poquito, tiene todo el derecho porque es el dueño, pero creo que no me merecía en ese momento esas palabras de él. No me voy a prestar para manoseos, pero tomé la decisión de irme antes porque no encontré un ambiente acorde para quedarme”.