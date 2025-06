“Nunca voy a olvidar todo”, Marino Hinestroza abrió su puerta de salida de Atlético Nacional y su futuro está en vilo

Uno de los jugadores más importantes del tiempo reciente en el Fútbol Profesional Colombia es el extremo de Atlético Nacional, Marino Hinestroza. El talentoso futbolista deslumbró a todos en el 2024 con su gambeta, desborde y velocidad, mismo que, pese a llegar sin ritmo, se tomó el protagonismo en tiempo récord y atrajo la atención de millones de personas, no solo en Colombia, también en el resto del continente.

Y es que Marino hizo parte de la columna vertebral del equipo que ganó la Liga, la Copa y la Superliga BetPlay, un hito histórico dentro de nuestro país. De hecho, esto mismo hizo que el equipo verdolaga hiciera el esfuerzo económico de comprar un gran porcentaje de su pase al Columbus Crew, club del cual llegó cedido, pero donde no encontró suficiente ritmo de competición, tal y como le sucedió en México y Brasil, donde fracasó a su corta edad.

Esto hizo que muchos se ilusionaran con la permanencia del jugador a´si como la de Alfredo Morelos, a quienes presentaron como los ‘Bad Boys’, cosa que se quedó solo en eso, pues ambos decepcionaron de gran manera en el semestre, sobre todo, en la recta final de la liga. La decadencia en sus números y en la influencia dentro del terreno de juego provocó que los aficionados se volcarán sobre ambos, pero más, sobre el extremo, quien de hecho estaría a punto de salir del equipo.

Y es que la continuidad del jugador lleva meses en duda, tanto así que luego de perder contra Millonarios, el jugador dio palabras que sonaron a despedida, abriendo su puerta de salida del equipo:

“Este momento es muy triste, quería pedirle disculpas a toda la gente... Es un sentimiento de frustración, quería darle las gracias a toda la gente, a los que trabajan acá en el estadio, desde que llegué aquí me demostraron mucho cariño, a la ciudad también, nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí... Lo estoy adelantando, pero dios tiene la última palabra, solo quiero pedirles perdón, si me voy no quería irme así”.