“Estaba confundido”, Hoibraten pidió perdón a la gente de River Plate por lo sucedido en el Mundial de Clubes

Marius Hoibraten, capitán del Urawa Reds de Japón, le pidió disculpas a los jugadores y a los hinchas de River Plate, luego de que no saludó a los futbolistas del equipo argentino en el arranque del grupo E del Mundial de Clubes y señaló que estaba confundido con la nueva configuración que lo dejó desorientado.

PUBLICIDAD

Tan solo a la salida de los equipos a la cancha y durante el protocolo, el noruego Marius Hoibraten pasó por delante de todos sus rivales y no se acercó para saludar a ninguno. Un par de ellos, Pezzella y Montiel le clavaron la mirada por su descortesía de la que pocos entendieron. El resto de los jugadores japoneses sí saludaron con normalidad.

Pero, el capitán del Urawa Reds dejó claro que no lo hizo con mala intención y en su cuenta oficial dejó un mensaje en español para aclarar lo sucedido: “A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos. Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”.

Aclarando la situación Marius Hoibraten dejó claro que nunc atuvo la intención de ser descortés con los jugadores de River Plate y simplemente no sabía que ese era el momento de saludarlos.