¿Era penal? La polémica apareció en Nacional – Millonarios con una mano en el área

Danovis Banguero en Nacional vs Millonarios

El juego entre Atlético Nacional y Millonarios no estuvo ajeno a la polémica con una mano dentro del área de parte de Danovis Banguero que no fue sancionado como penal ni por el árbitro Bismark Santiago ni por el VAR.

En la noche de este lunes, se miden Verdolagas y Embajadores en el duelo que cierra la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Cuando se jugaba el minuto 22, en un tiro de esquina, el balón picó de manera previa y terminó contactando el brazo del lateral izquierdo de Millonarios, Danovis Banguero, en algo que reclamaron como penal de parte de Nacional.

Sin embargo, el árbitro central Bismark Santiago no consideró que fuera penal y desde el VAR tampoco apareció el llamado. Lo que quedó claro es que sí hubo contacto del balón con el brazo del jugador. Ya si la tenía pegada a su cuerpo o no, fue a criterio del juez. ¿Era penal?

Agresión al bus de Millonarios y captura del atacante

El bus de Millonarios fue atacado llegando al estadio Atanasio Girardot, antes de su partido ante Atlético Nacional y la persona que ocasionó está agresión fue capturada por las autoridades, de acuerdo con lo que anunció Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín.

“Otra vez atacado el bus de @MillosFCoficial llegando al Atanasio No hay heridos afortunadamente”, señaló el periodista Alexis Rodríguez, el primero en hacer eco de esta situación que luego replicaron otros comunicadores y medios.

Según se pudo conocer, “dando la vuelta para ya llegar al estadio, se mandan unas barras con extinguidores totalmente negros, lo echan enfrente del bus para que el bus frene porque se queda sin visual y ahí tiraron las piedras”.

“Quien atacó el bus de Millonarios cuando entraba al estadio, fue detenido y será judicializado. No más violentos. Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol. No hay jugadores heridos”, señaló el mandatario local, Federico Gutiérrez.