Millonarios ya tendría a su siguiente goleador y vendría de un grande del FPC

Uno de los equipos sensación en la actualidad dentro del Fútbol Profesional Colombia, y más en instancias finales, ha sido Millonarios. Pese a que no han podido consolidarse en el liderato del grupo, teniendo las mismas unidades que el segundo, Independiente Santa Fe, y siendo perseguidos de cerca por Atlético Nacional y Once Caldas, sí se han posicionado como los favoritos a acceder a la gran final dependiendo de sí mismos y teniendo en cuenta el famoso punto invisible.

Eso sí, hay quienes no terminan de creer en los dirigidos por David González, debido a la cantidad de malos ratos que ha tenido el equipo dentro del terreno de juego que no les ha permitido desprenderse del todo de sus perseguidores, y que, por el contrario, han dejado en evidencia a varios jugadores que no atraviesan un buen presente y que han cometido errores importantes afectando directamente las intenciones del club embajador.

Casos específicos como el de Iván Arboleda en el encuentro ante Once Caldas con varias malas salidas desde el arco, Néyser Villarreal, quien ya es sabido que abandonará el equipo y que ha estado en el ojo del huracán por sus malas presentaciones y fallos de cara a portería, así como otros menos sonados como el de Juan Carlos Pereira con sus expulsiones o el de Juan Pablo Vargas, quien lleva lesionado varias semanas y que nunca pudo retomar su mejor versión.

Varios de los mencionados podrían abandonar al club y ya se rumora sobre algunos nombres que están en carpeta de los directivos para llegar al equipo. Uno de los que salió hace pocas horas fue el del delantero del Junior de Barranquilla, Steven ‘Tití’ Rodríguez, quien es del gusto de David González y que podría ser el primer fichaje del club bogotano para el segundo semestre gracias a su juventud y sus goles saliendo desde el banquillo.