“Hagan algo en la cancha”, Carlos Antonio Vélez frenó en seco al técnico del Tolima por su escándalo en rueda de prensa

Uno de los equipos que peor comenzó los cuadrangulares y que más ha decepcionado a propios y extraños es el Deportes Tolima de Ismael Rescalvo. El vino tinto y oro, que clasificó a cuadrangulares de forma anticipada y que parecía demostrar un buen juego para pelear por el título, se desinfló por completo en instancias finales, dejando retratados a su cuerpo técnico y jugadores por el mal rendimiento.

Eso sí, más allá de la suerte que no ha acompañado a los pijaos por la pérdida de sus arqueros titulares por lesión y convocatoria, además de una serie de ausencias por molestias físicas que han mermado al plantel, el fútbol que muestra el equipo en el terreno de juego es bastante pobre, incluso jugando en condición de local, dejando escapar puntos que eran, en su momento, indispensables para poder estar en la disputa por el liderato y restarle unidades a los rivales directos, que, en este momento, son América y Medellín.

En medio del mal momento, luego de la rueda de prensa del juego entre Medellín y Tolima, Ismael Rescalvo, técnico pijao, tuvo un fuerte cruce con un periodista que lo confrontó, recibiendo una respuesta bastante reprochable de parte del español y enervando a más de uno, entre ellos, Carlos Antonio Vélez quien le mandó el siguiente mensaje: “Profesor Rescalvo, usted no es la autoridad encargada de pedirle carnet de periodista a un periodista... Que se lo pida la policía o el ejército... Ustedes se dedicaron a la boquilla, como el ténico de Colombia, hagan algo en la cancha, ahí es donde son importantes”.

Además de estas palabras, la asociación de periodistas deportivos del Tolima manifestó su apoyo al comunicador y su rechazo a la actitud del entrenador del Deportes Tolima a través del siguiente comunicado:

“La Asociación Tolimense de Periodistas Deportivos ACORD TOLIMA, RECHAZA la actitud irrespetuosa del Señor ISMAEL RESCALVO, Director Técnico del Deportes Tolima, para con los Periodistas Deportivos locales, en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

En los tres últimos encuentros en condición de local, durante la rueda de prensa al final de los mismos, las respuestas desobligantes, soberbias e irrespetuosas del Señor Rescalvo, han ofendido a la prensa deportiva local. Tras los juegos perdidos con Águilas Doradas e Independiente Medellín y el empate frente a América, al consultársele la identidad de juego del equipo, envió al periodista a ver los 20 partidos y descifrarla, lo cual además de no ser una respuesta, se convierte en una tarea irrealizable. En otra intervención le requirió a otro comunicador ir informando, cuando lo consultó por un relevo, siendo precisamente las ruedas de prensa para enterarse en la fuente primaria de este tipo de situaciones.

En el colmo de su prepotencia, a una pregunta por las malas actuaciones derivadas en similares resultados, el español manifestó: “No tengo ninguna duda que la primera persona que es autocrítica soy yo, ¿Eres periodista?, a ver tu carné, tu carné de periodista, enséñame tu carné“; aduciendo que la pregunta era de hincha y por ello, él que se dice profesional en lo suyo, no la contesta. El técnico del Deportes Tolima olvida, que no es autoridad civil, ni administrativa, para solicitar alguna identificación y que quienes participan de las ruedas de prensa disponen de una acreditación por parte del ente rector del fútbol en nuestro país, para cumplir con el ejercicio periodístico.

Parece que la autocrítica que pregona el Señor Rescalvo, no es real; su carácter es desafiante ante consultas que tengan que ver con las actuaciones en las que el equipo no consiga resultados positivos y a pesar de que las expresiones de los comunicadores son transmitidas con respeto, el no retribuye de la misma forma al responder y prefiere o las evasivas o las confrontaciones. Invitamos al Director Técnico del conjunto Vinotinto y Oro, a no olvidar su rol y a tener en cuenta que los aficionados, la prensa deportiva y la dirigencia, lo mínimo que pueden esperar, son respuestas concretas, ante la difícil situación deportiva que atraviesa el cuadro Pijao y la no obtención de los resultados en las fases definitivas, porque tras pobres actuaciones el equipo fue eliminado este semestre de la Copa Libertadores y ahora prácticamente lo está en la Liga.

Solicitamos a las Directivas del Club Deportes Tolima, tomen medidas, para evitar que se repitan situaciones como las descritas, y que se procure mantener las buenas relaciones entre los integrantes del equipo y la prensa deportiva, con la seriedad y el respeto que todos merecen“.