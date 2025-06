Rafael Carrascal llegará a la concentración de la Selección Colombia para enfrentar a Argentina

Este domingo, 8 de junio, el cuerpo técnico de la Selección Colombia informó que el jugador Rafael Carrascal del América de Cali tras la salida del plantel de Jhon Jader Durán, quien habría dejado la concentración por un dolor en la espalda y los fuertes rumores de que habría tenido una pelea en los camerinos con el técnico Néstor Lorenzo.

Carrascal se sumará al grupo de 24 jugadores para disputar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Carrascal llegará a la Selección Colombia para enfrentar a Argentina

“Se espera que el volante se integre a la llegada del equipo a Buenos Aires, Argentina. Le deseamos lo mejor en esta primera convocatoria”, indicó la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado.

Los usuarios de internet se pronunciaron ante la noticia diciendo que: "Pero si lo que necesitamos es goles, no entiendo a este técnico mediocre, convoque a Dayro!!!“, ”Para que me desarman al América, pa’ dejar en banca a Carrascal, al que tenían que convocar con NECESIDAD es a DAYRO MORENO!!! Goles es lo que necesita la Selección Dios mío no hacen es nada bueno!! Bien por Carrascal pero necesitamos es GOLES!!!!“, ”Los que se preguntan porque, sencillo Carrascal mete unos pases tremendos desde el medio, quienes lo ven en América lo saben, adicional al tipo le sobra sangre, ojalá lo pongan, a la Sele le faltan ideas en el medio jamás solo no puede“ y ”En Argentina esta Portilla que debió llamar desde la caída se Juanfer pero no Lorenzo llama a Carrascal que ni pondrá a jugar, de verdad no hay técnico y Amaranto no ayuda en nada, merecemos el lugar en donde se está el la eliminatoria por sostener a un DT sin decisión“.