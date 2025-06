Carlos Antonio Vélez se enfureció y respondió ante supuesta declaración de James Rodríguez sobre Barranquilla

Luego de empate de la Selección Colombia con Perú en Barranquilla este viernes 6 de junio, se generó una ola de reacciones en las que, inclusive, se llegó a decir que en el camerino se habría registrado una fuerte pelea entre el técnico de la Selección y Durán. Carlos Antonio Vélez no estuvo fuera del foco y se refirió enfurecido a una supuesta declaración de James Rodríguez.

PUBLICIDAD

En las declaraciones Vélez arremetió contra el jugador de la Selección Colombia, hasta diciendo que el técnico lo protege, por lo que supuestamente había dicho.

También le puede interesar: “Me da pena”: Lorenzo rompió el silencio sobre pelea con Durán en los camerinos tras empate con Perú

Carlos Antonio Vélez arremetió contra James Rodríguez al creerle a una cuenta ‘fake’

Durante la transmisión en vivo, el comentarista se enfureció y dijo: “no se justifica que el señor James Rodríguez, a quien el técnico protege, porque lo debió haber sacado del campo y haber puesto a Arias en el momento en el que puso a los dos extremos o a Carrascal, salga a decir que Barranquilla ya dejó de ser ventaja, que porque aquí no se puede jugar y que la gente no anima, eso fue lo que terminó diciendo él”.

Luego, siguió diciendo que “no se puede llegar al extremo de ya echarle la culpa al estadio, echarle la cancha, echarle la culpa al apoyo de la gente. Yo le voy a decir una cosa, en cualquier estadio va a ser decisiva la participación del público cuando la FIFA autorice que entren al campo”.

Sin embargo, Vélez al parecer se fijó en una supuesta declaración de James, que no dijo, porque lo hizo una cuenta de X, ates Twitter, que es ‘fake’, la cual se llama LigaAguilaofl y que se puso el nombre de ‘El Vbar Caracol’, en la que escribieron: “Barranquilla ya no es una plaza que nos de ventaja, además, cuando más necesitamos el aliento de la gente no se siente, solo vienen a pasera y tomarse fotos”.