Jugador del América de Cali habría chantajeado a los directivos del equipo según periodista de Win Sports

América de Cali ha sido uno de los equipos protagonistas a lo largo de este 2025 dentro del Fútbol Profesional Colombiano por su gran mercado de fichajes realizado en enero, contratando a futbolistas como Santiago Silva, Omar Bertel, Jean Pestaña, Rafael Carrascal, Sebastián Navarro y Juan Fernando Quintero. Asimismo, los planteamientos y el manejo de plantilla que ha tenido Jorge ‘El Polilla’ Da Silva han contribuido a que la presentación del equipo en la Copa Sudamericana haya ido bastante positiva hasta el momento, instalándose en la fase de play-offs.

A pesar del buen momento, aun los hinchas no creen del todo en el equipo y esto se ha traducido en la falta de acompañamiento de los hinchas al estadio Pascual Guerrero, mismo que se ha visto más que vacío en los últimos encuentros del club, a pesar de la buena plantilla y de ser una de las aficiones más numerosas que hay en nuestro país, todo comenzando desde la sanción que les impuso la Dimayor por la invasión en la final de la Copa BetPlay.

Más allá de esto, en las últimas semanas las críticas se han volcado sobre la gestión de plantilla por la cantidad de bajar, siendo la más llamativa la de Rodrigo Holgado, quien decidió ser seleccionado por Malasia e irse a jugar amistosos en esta fecha FIFA, justo durante los cuadrangulares.

Con esto, varios periodistas han manifestado su molestia con el jugador, entre ellos Juan José Mantilla y Eduardo Luis, siendo el primero de ellos quien reveló una información extra de esta decisión del atacante escarlata: “Tanto dirigencia como cuerpo técnico están enojados con el jugador, porque Holgado todo el semestre dijo que esta era su revancha personal con América, cuadrangulares, y apareció una muy buena cantidad de plata, hay que decirlo… El hecho está en que me parece mal ese chantaje, decirle a la dirigencia, en enero me querían afuera, ahora me quieren, renuévenme”.