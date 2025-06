César Farías aseguró que el árbitro del partido entre América y Junior se comió el protocolo del VAR

Uno de los equipos más irregulares a lo largo de los últimos semestres en la Liga BetPlay y todo el Fútbol Profesional Colombiano ha sido el Junior de Barranquilla. Desde la llegada de César Farías han sido múltiples las críticas que han llovido sobre el equipo por la cantidad de derrotas, pérdida de puntos importantes y enfriada del club en momentos importantes, como ha pasado en cuadrangulares e instancias finales. De hecho, la presente temporada no ha estado exenta de uno que otro papelón del elenco ‘Tiburón’, como sucedió en el inicio de los cuadrangulares, haciendo un punto de seis posibles.

Más allá de esto, hay jugadores que parecen estar en un buen nivel, a pesar de que los resultados no acompañen, como ha sido el caso de Yimmy Chará, ‘Tití’ Rodríguez o Jordan Barrera, destacando sobre todo este último. Y es que Barrera es la nueva estrella de la cantera del equipo currambero, con un recorrido similar al que hizo en su día Luis Díaz, pero con una ilusión mucho mayor, en especial cada que tiene la posibilidad de sumar minutos, demostrando su gran capacidad de remate y su buena resolución en distintas situaciones del partido.

Más allá de esto, al Junior no le alcanzó para ganarle al América, teniendo que recurrir a las protestas por el nivel del arbitraje, en especial, por un par de jugadas en específico donde el VAR no intervino a favor del club barranquillero, desatando la furia de César Farías: “Nosotros generamos, pero también duele que el mismo foul sobre Didier fue igual, no se revisó. Comenzando se comió el protocolo del VAR y eso me preocupa, uno se puede equivocar y es entendible, pero comerse el protocolo cuando hay un jugador en el suelo después de ser pisado. No estoy diciendo que la decisión era acertada, lo que no puede permitir es que se reanude”.