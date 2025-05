Carlos Antonio Vélez no se quedó callado ante el vainazo que le envió Gabriel Meluk: “merecemos la fama”

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia y demostró que no le gustó la presencia de algunos jugadores, incluyendo a David Ospina o Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Gabriel Meluk, famoso periodista de El Tiempo, lo criticó y él no se quedó callado.

Meluk, sin la necesidad de mencionar a Vélez, tocó un par de temas que dejan claro hacia quién va dirigido su comentario. De hecho, mencionó ‘club de amigos’, tal como Carlos Antonio ha tildado a las convocatorias de Néstor Lorenzo.

“‘Intelectualidad’ del fútbol es muy chistosa: se pasaron la vida repitiendo de que hay que hacer grupo, familia, un puño cerrado. Y cuando eso pasa y llaman al grupo hecho, al equipo que hay -no hay mucho más- le dicen ‘club de amigos’. Nos merecemos la fama que tenemos. Serio...”, escribió Gabriel Meluk en su cuenta de X.

Carlos Antonio Vélez no se quedó callado y le dejó claro a Gabriel Meluk que sí es intelectual gracias a la constante preparación que lleva a cabo en diferentes cursos, explicó el porqué de sus opiniones y cerró con una frase contundente directamente dirigida a su colega:

“Es verdad… soy un “Intelectual” del fútbol…estoy más preparado q un Kumis…estudio todos los días.. hoy soy alumno de la MBP COACHES*SCHOOL en dónde se han preparado incluso algunos q trabajan con la selección… en lo q falla el del comentario, (consejo…hay q bajarle al café como Petro) es q siempre hablé de “familia”… por si acaso me da arcada cuando se lo escucho a los futbolistas… aquí no hay un puño, aquí hay un grupo de amigos de los q manejan la selección, los mismos q no dejan hacer los cambios por ejemplo… aquí no hay un EQUIPO …Hoy les parece q es un GRUPO ARMADO a lo q antes llamaban “ ROSCA”.. como nos cambia la vida… y por si acaso las águilas no cazan moscas!“.