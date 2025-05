“Fui yo”, César Farías habló de las trompadas que hubo en el camerino de Junior

En el mes de marzo, el propio técnico de Junior, César Farías, habló de una pelea a puños en el camerino de Junior y ahora, al ser consultado por el tema, entre chiste y chanza, señaló que fue él mismo el que había estado en esas con un jugador.

“Hubo hasta puños, algo normal, entre hombres, que no pasa de ahí”, contó el entrenador venezolano el 14 de marzo. Dicha revelación se dio en rueda de prensa, previo al duelo de la fecha 9 de la Liga Betplay Dimayor 2025-I en el que jugaron contra Llaneros en la ciudad de Villavicencio.

Puntualmente, en ese entonces, el timonel declaró: “Esta semana hubo espacio para trabajar. Hemos trabajado duro, exigente. Por primera vez hubo hasta puños, algo normal, entre hombres, que no pasa de ahí, pero que la gente está metida para jugar, para ganar, para ir a desarrollar un buen fútbol y dar todo para traernos esos 3 puntos”.

Ahora, en una entrevista con el medio El Heraldo, de la ciudad de Barranquilla, fue cuestionado al respecto y cuando le pidieron dijera quiénes fueron los protagonistas, César Farías dijo: “Fui yo. Me tiré unas trompadas con Cuenú. Si me las tiró con él, me las tiro con cualquiera, para que estén alerta los que se quieren pasar”.

Dicha respuesta fue tomada como broma por parte de los periodistas, pero en medio de algunas risas, el técnico de Junior no dejó claro que fuera a modo de chanza.