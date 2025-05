Deportivo Pereira ya alista el segundo semestre y comenzarían por comprar a un jugador de Millonarios

Uno de los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano desde el comienzo del deporte rey en nuestra nación ha sido Millonarios, elenco que, pese a tener años malos y épocas manchadas por el fracaso, siempre ha sabido figurar por sus éxitos deportivos, jugadores, hinchada y por la solidez de la institución que se ha mantenido como una empresa exitosa por largas décadas, brindando así una seguridad a su hinchada son respecto a la búsqueda de objetivos.

PUBLICIDAD

Asimismo, en el desarrollo de nuevos futbolistas para poder potenciar la cantera y sacar provecho de las ventas del equipo, Millonarios ha enfocado todos sus esfuerzos desde hace varios años, consolidándose como una de las mejores escuelas del país y de a poco metiéndose en la preferencia de elencos grandes de Europa, como ha sido el caso de Óscar Cortés, actual futbolista del Ranger de Escocia, o de Néyser Villarreal, quien ya tendría lista su llegada al Atlético de Madrid.

Caso opuesto está viviendo el Deportivo Pereira, club que no hace mucho estaba gozando de las mieles del título de liga, ganando la final al Deportivo Independiente Medellín, y atravesando el mejor momento de su historia a nivel nacional e internacional, cosa que no duró mucho, pues ahora el elenco matecaña volvió a la dura realidad de no clasificar a cuadrangulares y tener una seguidilla de contrataciones regulares.

A pesar de esto, el equipo de la capital de Risaralda haría una importante inversión en este mercado de fichajes, pues ya estarían planeando la compra de Yuber Quiñones, quien es canterano de Millonarios, primo de Jaminton Campaz y que ha hallado su lugar en el mundo en el Pereira, donde ha sido importante en la obtención de varios puntos y se ha destacado por su buena pegada y llegada al área rival, cosa que encantó a los directivos.