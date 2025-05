“No voy a pagar”, Eduardo Dávila se niega a cumplirle a los jugadores de Unión Magdalena

Otra gran polémica ha generado en el país las recientes declaraciones de Eduardo Dávila, uno de los personajes más sombríos del fútbol colombiano en donde es el máximo accionista del equipo Unión Magdalena, al señalar que no le piensa pagar a sus jugadores por la mala campaña que han desarrollado y eso es un castigo.

En entrevista difundida por el periodista Pablo Vergara Vides de Vive Radio, el personaje dejó sentada su intención de no cumplir con los jugadores, sumando esto a otra reciente salida en falso.

Hace unos días había hecho eco su postura de atacar el fútbol femenino del que dijo “Ese no es un deporte para mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no”.

Unión Magdalena se niega a pagar el salario de sus jugadores

“No les hemos pagado la nómina, esta última. Ellos no han cumplido. Me reuní con ellos. ‘Yo he cumplido hasta el último centavo permanentemente, ustedes no han cumplido. Lo que han hecho es perder, perder y desvalorizar al equipo, para mandarnos a la B’. Ellos son muy conscientes de eso”, señaló en la entrevista.

Añadiendo que “Estaban al día hasta la última nómina. No la he pagado ni la voy a pagar”.

Ante el cuestionamiento del periodista de que si no la va pagar como castigo o porque no hay fondos, dejó claro: “Como castigo. No voy a cumplir. Yo he cumplido todo el año, todo el semestre, al pie de la letra y mira dónde estamos”.

Vale la pena recordar que el personaje en cuestión fue condenado a 34 años y dos meses de prisión por el asesinato de Carmen Vergara, condena que no cumple en una cárcel. Además, también fue señalado por la Fiscalía como el determinador del asesinato de Javier Alfredo Cotes Laurens, juez que lo condenó por narcotráfico.

Pese a todos estos escándalos, Eduardo Dávila sigue moviendo los hilos de Unión Magdalena, le debe un mes de sueldo a los jugadores y se niega a pagar el mismo.