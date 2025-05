“Pareciera que no les importa”, panelistas de ESPN le dieron un jalón de orejas a la Dimayor

La programación de la jornada 20 del fútbol colombiano dejó inconformes a muchos, entre ellos a los panelistas de uno de los programas de ESPN que le hicieron un llamado a la Dimayor para que le colabore un poco más a los equipos que están en competencias internacionales.

Conociendo que los cuatro representantes de nuestro país tienen actividad la otra semana y en especial América, que debe jugar el próximo martes, la fecha decisiva -en la que se conocerán los ocho clasificados a los cuadrangulares y se peleará por el punto invisible- se agendó para el domingo, complicando los tiempos de descanso.

Esta situación fue reprochada por los periodistas que pidieron solidaridad con los clubes que están en Copas, además de reseñar que se pudo jugar entre semana, ya que no hay fútbol para la presente semana.

Cuestionamientos a la Dimayor por programación de la fecha 20

“¿Por qué esta semana quedó libre de partidos si la otra semana hay compromisos de Copa Libertadores y Sudamericana para los equipos colombianos?, ¿Por qué no les ayudaron para que pudieran usar sus nóminas principales? Once Caldas debe usar su equipo titular porque no ha clasificado”, puso sobre la mesa Adolfo Pérez.

Que lanzo una dura sentencia: “Pareciera que no les importa si les va bien o mal a los equipos en el exterior”.

A él se sumó Jorge Andrés Bermúdez, señalando que “A Once Caldas le hicieron una muy fea. La semana pasada jugó el jueves en Sudamericana. Ese mismo día jugaron Tolima y Medellín (Liga) a los que los pusieron a jugar hoy lunes, mientras que al Once lo pusieron a jugar el domingo en Pasto. Debieron ponerlo el lunes”.

“Eso mismo le va a pasar a América que juega el domingo en busca del punto invisible y el martes tiene que jugar la Sudamericana. Estamos hablando de una desproporción y unos calendarios que no le ayudan a los equipos que compiten de manera internacional”, agregó.

Son varios los periodistas que le han dado palo a dicha programación, pero parece que los únicos que no tuvieron presentes a sus representantes en las Copas internacionales fueron los encargados de programar los partidos en la Dimayor.