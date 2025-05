Yhonny Ramírez le respondió ‘con tres piedras’ a Carlos Valdés por demeritar el proceso Gamero en Millonarios

Una gran polémica se levantó con las palabras de Carlos Valdés, quien habló de los títulos que consiguió con Independiente Santa Fe, dejando claro que fueron más importantes que los trofeos conseguidos por Alberto Gamero en Millonarios.

Entonces Yhonny Ramírez, quien jugó en Millonarios y fue dirigido por ‘Tito’ en Boyacá Chicó, le respondió a Valdés.

Carlos Valdés fue parte importante de la época dorada de Santa Fe, también vistió los colores del América de Cali y llegó a ser parte de la Selección Colombia durante el proceso de José Néstor Pékerman en las eliminatorias y el Mundial de Brasil 2014, habló desde su experiencia, sobre los elogios rimbombantes a Alberto Gamero.

El estratega samario levantó tres títulos con Millonarios en cinco años, y muchos lo exaltan por eso, pero Carlos Valdés no se dejó descrestar, haciendo énfasis que en Santa Fe levantaron más títulos, con mayor importancia y en menos tiempo.

“Esto no es por hablar mal del vecino, pero me da risa que hablen de comparar el Millonarios de Gamero, que fue un muy buen equipo, pero con tres títulos y que esto sea un precedente de un equipo de temporada. ¿Por qué no hablan de Santa Fe que en seis años ganó mucho más que eso? Ganó una competencia internacional que no la tienen en las vitrinas muchos equipos en Colombia".

Entonces Yhonny Ramírez, quien supo ser campeón de la liga con Boyacá Chicó dirigido por Alberto Gamero, precisamente contra América de Cali donde militaba Carlos Valdés, aprovechó para restregarle en la cara el título y cuestionar sus palabras:

“Carlos Valdés fueron precedente ustedes en América de Cali perdiendo con el Boyacá Chicó, no va ser Alberto Gamero precedente en Millonarios que también ganó. Gamero donde va gana o no te acuerdas del 2008-1″.