Partidos y partidazos: Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay

Uno de los entretenimientos más importantes de nuestro país es el fútbol, mismo que da alegrías y tristezas, millones de personas cada fin de semana y que, en esta temporada 2025, no ha defraudado. A pesar de esto, no todos los equipos han podido tener una buena temporada, en especial aquellos que se encuentran peleando por el descenso y que casualmente están en los últimos lugares de la tabla, como Envigado o Unión Magdalena.

Por otro lado, la mayoría de los grandes, encabezados por Nacional, América y Millonarios, se encuentran metidos en los ocho y activos en la pelea por los primeros lugares, en busca de la ventaja deportiva o punto invisible. Sus perseguidores, Santa Fe, Medellín, Junior, Tolima y Once Caldas, esperan dar la sorpresa en las dos fechas que restan y quedarse con este ítem que puede ayudar bastante para llegar a la final del torneo.

Eso sí, la parte emocionante de la tabla está entre el séptimo y el doceavo puesto, donde aún no se ha definido del todo la entrada a cuadrangulares y se podrían dar sorpresas, como el ingreso del Pereira, Pasto, Alianza o Deportivo Cali, y dejar fuera a un grande, a pesar de que para muchos la cosa ya está definida por los tres puntos que no se le han sumado al Once Caldas después de lo que fue la invasión de cancha de los hinchas del Unión Magdalena y la finalización del encuentro por falta de garantías.

¿Cuáles son los platos fuertes de la fecha?

Por un lado, Santa Fe y Cali tendrán un mano a mano en el estadio Palmaseca, donde, por un lado, está la intención de seguirse alejando del descenso y de permanecer con la esperanza de clasificar a cuadrangulares, y por el otro, la búsqueda del punto invisible y la opción de incrementar la confianza en la plantilla. Algo similar se jugarán Medellín y Pereira, ya que uno está dentro, pero con una racha de malos resultados (DIM), y el otro fuera, pero con el envión del nuevo entrenador, Rafael Dudamel (Pereira).

Atlético Junior vs. Fortaleza - viernes 6:10 PM

Millonarios vs. Envigado - viernes 8:15 PM

La Equidad vs. Atlético Bucaramanga - sábado 3:45 PM

Deportivo Cali vs. Santa Fe - sábado 6:00 PM

Boyacá Chicó vs. Alianza - sábado 8:10 PM

Águilas Doradas vs. Atlético Nacional - domingo 2:00 PM

Deportivo Pasto vs. Once Caldas - domingo 6:10 PM

Unión Magdalena vs. América de Cali - domingo 8:15 PM

Llaneros vs. Deportes Tolima - lunes 6:00 PM

Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira - lunes 8:05 PM