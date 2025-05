Carlos Antonio Vélez aseguró que Néstor Lorenzo debería convocar a Kevin Mier, aunque no lo va a poner a jugar

Uno de los porteros colombianos más importantes de la actualidad a nivel internacional es el joven Kevin Mier, quien lleva varios meses brillando en la liga mexicana con el Cruz Azul y demostrando que aún puede haber porteros con salida de balón y buen pie, a pesar de que esto pueda costar goles en contra de vez en cuando. Eso sí, en fútbol de ese país se vuelven locos con las capacidades que tiene el cafetero, además, ya hay interés de elencos europeos que podrían llegar a ofertar en los próximos mercados de fichajes.

Por otro lado, hay quienes afirman que en Colombia no se le ha dado el valor que se merece, ya que no es tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico de la selección, encabezado por Néstor Lorenzo, quienes prefieren seguir llamando a Camilo Vargas, que es el titular del puesto y que no estará en la siguiente fecha FIFA por una operación, David Ospina que es una vieja guardia del arco y Álvaro Montero, criticado por atajar en la liga colombiana y no en el exterior.

A pesar de que no se han dado pistas sobre la presunta convocatoria de Mier a la tricolor, muchos ya lo dan por hecho y hasta lo exigen, teniendo en cuenta que su juventud puede ser buena para irlo acercando de a poco al proceso y que se familiarice con el ambiente de la Selección, más allá de que vaya a disputar minutos o no.

Justamente a esto hizo alusión el periodista Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que al portero deben tenerlo en cuenta si o sí: “Mier no deja de ser una alternativa, tiene que ser una alternativa. Ahora, ¿que lo vayan a poner?, no creo, seguramente el técnico se decanta por los ‘Lucas boys’. Pero de que en el listado tiene que estar Mier, sin ninguna duda”.