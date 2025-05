Presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, quedó muy mal parado con el informe de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio recibió la recomendación de la delegatura para la protección de la competencia de sancionar a 16 clubes del fútbol colombiano por conducta anticompetitiva con el propósito de impedir la libre negociación de los derechos deportivos de los jugadores.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, también quedó mal parado, pues no solamente se confirmó su conocimiento en dicho “pacto de caballeros”, sino que pidió que no se fuera a publicar lo que se hablaba en los correos.

Le compartimos parte del informe donde se habla del actual mandatario de la Dimayor:

“En tercer lugar, CARLOS MARIO ZULUAGA PÉREZ, presidente de EQUIDAD desde el 31 de agosto de 2017355, admitió haber recibido la comunicación enviada por RAMIRO ALBERTO RUIZ LONDOÑO 356, en la que se solicitaba la “solidaridad de gremio” y el cumplimiento del llamado “pacto de caballeros”. Sin embargo, en su declaración, CARLOS MARIO ZULUAGA PÉREZ afirmó no saber ni entender a qué se referían dichas expresiones 357, una posición que resulta incoherente frente a su manifestación de respaldo con respecto al contenido de la carta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que reconoció la recepción del mensaje, expresó apoyo explícito al mensaje y reconoció la necesidad de tomar medidas al respecto: “Buenas tardes para todos. Espero que estos correos sean verdaderamente privados y No salgan a la luz pública como desafortunadamente han salido algunos conceptos emitidos en el wasap. Recomiendo No hablar de vetos ni de Unirnos en contra de... Esto puede ser interpretado jurídicamente a una cartelización en contra del derecho al trabajo y demás. Estoy totalmente de acuerdo con que debemos tomar algunas medidas para lo que recomiendo una asamblea exclusiva para estos temas. Concretamente, Equidad ha sido víctima de empresarios y directivos de otros clubes con varios jugadores, hoy estrellas Nacional e internacional y desafortunadamente No hemos contado con la solidaridad debida y creo que Todos debemos ser claros porque Nadie está exento de esto”.