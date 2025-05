Once Caldas juega su último partido en casa de la Copa Sudamericana en la fase de grupos

Once Caldas

Luego de caer en la primera fecha en condición de local en la Copa Sudamericana, Once Caldas se repuso con tres victorias consecutivas; es decir, nueve puntos que los mantiene en la primera posición de la tabla.

Este jueves 15 de mayo se disputará la quinta fecha, que a su vez, representa el último partido en condición de local en la fase de grupos, donde buscará una victoria para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

El margen de error que tiene Once Caldas es grande, pues incluso perdiendo a manos de Gualberto Villarroel, algo que no está en sus cuentas, tendría la posibilidad de acceder al grupo de los mejores 16 equipos de la Copa Sudamericana 2025.

Sin embargo, el cuadro boliviano seguramente buscará la victoria, teniendo en cuenta que todavía tiene una posibilidad matemática de clasificarse, pues tiene 4 puntos y podría llegar hasta las 10 unidades.

Vale la pena resaltar que Fluminense y Unión Española no se han enfrentado al cierre de esta edición, pero si el equipo brasileño no gana y Once Caldas sí lo hace, el ‘Blanco Blanco’ comprará tiquete directo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Las claves: Dayro Moreno le anotó tres goles al equipo boliviano en condición de visitante y acumula cuatro tantos en la Copa Sudamericana.

Programación

Once Caldas vs Gualberto Villarroel San José

Fecha: Jueves 15 de mayo

Estadio: Palogrande de Manizales

Hora: 9:00 p.m. (hora colombiana)

Árbitro: Augusto Aragón

Transmisión: ESPN y Disney+

