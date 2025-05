“Lo necesito para una tarea”, Tulio Gómez dejó en ridículo a periodista que habría mentido sobre la venta del América

El América de Cali es uno de los equipos que mayor relevancia ha tenido en los últimos años dentro de nuestro Fútbol Profesional Colombiano, pese a las cinco temporadas que pasaron en segunda división y que parecían dilapidar cualquier opción de volver al estrellato para los escarlatas.

Y es que solo en esta temporada, los hinchas han tenido altibajos emocionales bastante fuertes, partiendo del gran mercado de fichajes que hicieron los directivos en el mes de enero, cuando compraron a Juan Fernando Quintero por 2.5 millones de dólares, teniendo en cuenta que venía de ganar la Copa Sudamericana con Racing y que, para nuestra nación, el volante 10 es uno de los grandes referentes futbolísticos desde hace varios años. Además del crack, llegaron Jean Pestaña, Luis Ramos, Omar Bertel, Sebastián Navarro y hasta Rafael Carrascal, quienes buscarán campeonar a como de lugar.

Eso sí, Jorge ‘El Polilla’ Da Silva no ha sido muy resistido por los hinchas durante el año, a pesar de que su rendimiento ha sido bastante parejo. Eso sí, desde que sacó los empates en Argentina y Brasil por Sudamericana, parece que los aficionados se pusieron de su lado del todo, teniendo en cuenta que esta institución llevaba años sin hacer algo relevante a nivel continental y que en liga son uno de los ya clasificados a cuadrangulares, donde seguramente deban enfrentar a tres conjuntos grandes si desean llegar a la final.

En medio del buen momento deportivo, lo administrativo no la pasa igual, ya que por parte de la prensa caleña salió el rumor de que ya se había cerrado la venta de las acciones del América de Cali, mismas que pertenecen a Tulio Gómez, quien de una vez salió a desmentir y a dejar en ridículo a aquellos que sueltan esta información: "Por favor me pueden informar quién es el nuevo dueño de América? Es que lo necesito para una tarea, lo he buscado y no lo encuentro“.