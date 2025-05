Falcao aprovechó su retorno con Millonarios para mostrar el talento futbolístico de su ‘tigrillo’

Con solo dos partidos por disputar, Envigado y Chico, Millonarios se posiciona en la tercera casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-1 con 32 puntos, resultados que tienen al ‘combo’ de David González, pensando desde ya en las semifinales. Precisamente y por lo que se viene, el club está que no cabe de la dicha por el regreso de Falcao tras superar una dura lesión; pero ellos no son los únicos, ya que la esposa de goleador también celebró la noticia.

Son varias las lesiones que ha enfrentado Radamel Falcao García, desde que arribó al ‘ballet azul’ en junio de 2024, circunstancias por las que no ha podido mostrar todo su potencial, sumando tan solo cinco goles en el FPC; a lo que se le suma que desde que el Once Caldas dejó a ‘Millos’ sin la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana, el pasado 5 de marzo, ‘El Tigre’ no ha pisado el cesped de un estadio.

Falcao Foto tomada de la cuenta de X: @MillosFCoficial

Pero la espera terminó y todo esto luego de un emotivo clip publicado por el portador de la casaca nueve (9), mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 17,8 millones de seguidores. En las imágenes que llevan como descripción las palabras “Estoy listo”, acompañados con unos emojis que emulan los colores del equipo en el que juega; se ve a ‘Rada’ realizando varios trabajos físicos y con toda la energía para retomar labores.

Pero él no es el único que está emocionado con este retorno, ya que su esposa, Lorelei Tarón, cantante argentina que festejó todo publicando una galería de Falcao con su hijo Jedediah, demostrando no solo su alegría por el retorno de su amor, también dándole validez al dicho “hijo de tigre sale con rayas”.