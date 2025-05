Exjugador del América de Cali tuvo fuerte cruce con los hinchas de su club actual por poner en riesgo a su familia

Durante el 2025, el América de Cali ha sido uno de los equipos con mayor actividad en el fútbol de nuestro país. Ya desde el mercado de transferencias inicial, el club demostró su ambición al realizar incorporaciones importantes, destacándose la llegada de Juan Fernando Quintero por una suma de 2.5 millones de dólares. Además de esta contratación de alto impacto, el equipo sumó a sus filas a jugadores como Jean Pestaña, Rafael Carrascal y Luis Ramos. A pesar de las dudas que existían entre algunos sobre la permanencia de Alexandre ‘Polilla’ Da Silva como entrenador, el técnico ha logrado responder a las críticas con resultados. Aunque se han perdido algunos puntos que los hinchas consideran importantes, el presente del América de Cali es muy positivo en todas las competiciones en las que participa.

PUBLICIDAD

El destacado desempeño del equipo en la liga, donde ya aseguraron su clasificación y luchan por el punto de bonificación, sumado a la reciente victoria en el clásico local, el partido más importante para sus seguidores, y los sólidos resultados en la Copa Sudamericana, donde se mantienen invictos incluso en visitas difíciles a Argentina y Brasil, han elevado al club como un serio contendiente para los títulos nacionales e incluso para una copa internacional, algo que el fútbol colombiano necesita para su desarrollo.

A pesar de esto, no todos los equipos la pasan igual de bien, y sobre todo, no todos los jugadores con buen pasado en el club viven un buen momento. Ese es el caso de Rodrigo Ureña, quien hace no muchos años vistió la camiseta del club escarlata y que actualmente se encuentra en el Universitario de Perú, donde tuvo un fuerte cruce de palabras con hinchas que recriminaron a los jugadores por la derrota contra Alianza Atlético por la mínima diferencia. Al parecer, por lo que se ve en las grabaciones, los aficionados se metieron con las familias de los futbolistas, entre ellas, la del jugador chileno, quien estaba bastante indignado y exasperado por saber el estado de salud de su hijo.