“Al entrenador no lo ayuda”: Javier Gandolfi se refirió al berrinche de Matheus Uribe

Con el Estadio Atanasio Girardot pintado de verde, Atlético Nacional consiguió una victoria necesaria para seguir soñando con clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

El triunfo 3-1 sobre Inter fue una gran alegría para los hinchas, jugadores y cuerpo técnico, aunque Matheus Uribe vivió un momento de ira cuando Javier Gandolfi lo sustityó.

En la rueda de prensa, el técnico del cuadro ‘Verdolaga’ dejó claro que debe hablar con Matheus para que no se dañe el buen ambiente que hay en el equipo.

En las declaraciones, el estratega argentino aclaró que su intención con los cambios era refrescar la mitad de la cancha que tanto desgaste tuvieron, no tanto en el primer tiempo como en el complemento:

“Al minuto 75 comenzamos a realizar los cambios para darle un poco de oxígeno a esa mitad de cancha, donde tanto Matheus (Uribe) como Billy (Arce) habían tenido un desgaste importante”.

Entonces, Gandolfi hizo hincapié en la necesidad de realizar estas sustituciones porque Internacional estaba jugado al ataque:

“Más que nada, muchas veces les digo que analizamos la inactividad y vienen sumando minutos, creíamos que nos iban a aportar mucho, pero también, como venía el rival, necesitábamos ese oxígeno”.

Finalmente, Javier Gandolfi explicó que tendrá una conversación con Matheus Uribe porque no le gustó el gesto de no saludar a Elkin Rivero, y ese malestar podría desencadenar en problemas en la interna del grupo que no beneficiaría a su proceso en Nacional:

“El tema de Matheus, obviamente que lo vamos a hablar, la idea es que el que sale le dé la mano al compañero y esa confianza. Al entrenador por ahí no lo ayuda, pero estoy tranquilo, seguramente lo hablaré y llegaremos a un acuerdo para que este bienestar que hay en el día a día siga por este camino”.