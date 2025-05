Unión Magdalena pidió los tres puntos por el partido ante Once Caldas: Afirman que nunca le pegaron al ‘Arriero’ Herrera

Uno de los estadios más complicados para todos los equipos dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el Sierra Nevada de Santa Marta, donde el Unión Magdalena oficia como local, pero no complica a sus rivales por su fútbol, sino por sus hinchas. Gracias al mal momento que atraviesa el equipo y la sanguinaria personalidad de su dueño, Eduardo Dávila, el ecosistema que envuelve al equipo bananero suele ser más que hostil, contando con numerosas invasiones de campo, partidos suspendidos, aplazados y hasta puntos perdidos, haciendo que todos teman visitar esta cancha y no puedan salir para contarlo.

En el último de los incidentes, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera denunció que fue golpeado en una de sus piernas en medio de la invasión que hicieron los hinchas del equipo local, quienes no permitieron la reanudación del compromiso que iban perdieron con un gol de Dayro Moreno. Luego del lamentable hecho, la Dimayor resolvió darle los puntos a la visita y dar por cerrado este triste capítulo para el FPC, cosa que, como era de esperarse, dejó muy contentos a los directivos de los bananeros, quienes movieron cielo y tierra para poder conseguir pruebas que los dejen bien parados y recuperar las tres unidades que cedieron por escritorio.

Al parecer, su as bajo la manga fue un video de una de las cámaras de seguridad del estadio, donde, según ellos, se ve que no le pegan al entrenador del Once Caldas, por lo que los albos habrían usado este acto para pedir los tres puntos y ganar el juego, tal y como lo manifestó el periodista Pipe Sierra en una reveladora publicación sobre la situación de este escándalo: "Con este vídeo de las cámaras de seguridad del estadio, el #UnionMagdalena hace la reclamación de los 3 puntos argumentado que al ‘Arriero’ Herrera jamás le pegaron en el partido vs. #OnceCaldas El equipo de Santa Marta afirma que se usó la situación para ganar 3-0 en el escritorio"