“Hemos sacado a otros por menos”, si Nacional no gana, sacarían a Javier Gandolfi

Para Javier Gandolfi los tiempos se acaban en el banquillo de Atlético Nacional y ya aseguran que, si no le gana a Internacional en la Copa Libertadores, sería despedido porque los tiempos están agotados con una afición que cada vez se muestra más inconforme por sus planteamientos timoratos y por lo que un resultado ajeno a la victoria determinaría su salida.

Luego de dos derrotas en territorio brasileño (Copa) y del amargo empate ante un Medellín con dos hombres menos (Liga), el entrenador argentino se juega el partido más importante del semestre y de paso su puesto.

El cuadro antioqueño llega necesitado del triunfo en su casa, el estadio Atanasio Girardot que seguramente estará a reventar por su público que exige victoria y una propuesta ofensiva que de por sí necesitan para escalar en la tabla de posiciones en donde son últimos con 3 unidades, mientras que su rival llega en el segundo puesto con 5 puntos.

Si Nacional no gana, Gandolfi sería despedido

Fue en el canal Win Sports en donde la periodista Sheyla García reveló esa premisa que le señalaron desde el interior de Atlético Nacional.

“Un administrativo de Nacional me dijo que, si hoy Gandolfi no gana, su continuidad no está asegurada. Yo quiero que siga, me parece un error otra decisión, pero lo pensarían porque el grupo no arranca y buscarían asegurar Sudamericana”, señaló la periodista.

Ante su asombró: “Me dijeron que ‘no es la primera vez que lo hacemos. Hemos sacado a otros por menos y si hay que recomponer y buscar cómo consolidar o ir por la Sudamericana, ya se está hablando’, yo quedé tiesa y maja”.

“Me dijeron que ya lo han hablado y lo han pensando (…)”, añadió.

Juego de necesidad para Atlético Nacional y en especial para Javier Gandolfi que si no gana ante Internacional en la cuarta fecha de la Copa Libertadores, se iría de inmediato del equipo.