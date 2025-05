“El man me negaba”, jugador del Cali fue echado al agua por Yina Calderón de la Casa de los Famosos

Yina Calderón, participante del reality show La Casa de los Famosos Colombia, reveló en medio del programa que fue novia por cerca de dos años de un jugador de Deportivo Cali y que incluso ella le mendigó amor, pero que él era terrible y la negaba.

PUBLICIDAD

Fue en medio de una actividad del programa con confesiones que a la integrante de la casa estudio le salió una carta que señalaba “Fui novia de un futbolista durante dos años”.

En medio de la dinámica, ella debía contar detalles de lo sucedido delante de sus compañeros que hicieron mofa del tema.

Yina Calderón fue novia de jugador de Deportivo Cali

Pese a que ese rumor circuló hace unos años, ella misma había negado el tema, pero ahora lo reconoció, eso sí, se negó a dar el nombre del futbolista.

“Fui novia de un futbolista de Deportivo Cali, algunos medios ya lo sacaron, pero no voy a decir el nombre (grito)”, señaló, mientras sus compañeros le decían que dijera quién fue.

A lo que ella añadió: “El man me negaba, yo le rogaba, le suplicaba, le mendigaba amor y el man era terrible conmigo. No se cuadren con futbolistas”.

Vea acá: Los Leones del fútbol han reaccionado a la elección del Papa León XIV

PUBLICIDAD

“Era goleador del Cali en ese momento”, replicó otro de los participantes y ella le hizo eco señalando que es “muy conocido”.

En su momento, ella misma había señalado: “Yo lo único que les puedo decir es que yo de mi vida personal no hablo. Entonces no me monten chismes y para que sepan a mí los futbolistas no me gustan”.

Aunque sin precisar quién fue, se conoció que un jugador de Deportivo Cali, puntualmente uno muy conocido, fue novio de Yina Calderón, participante de La Casa de los Famosos Colombia.