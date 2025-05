“La lloratón del día”, Carlos Antonio Vélez metió el dedo en la herida de los hinchas de uno de los clubes más grandes

Uno de los periodistas deportivos más importantes de todo Colombia es el experimentado Carlos Antonio Vélez, quien se ha sabido ganar odios y amores entre los amantes del Fútbol Profesional Colombiano por su incontable cantidad de declaraciones polémicas donde revela un poco sus gustos dentro del deporte, intentando mantener la parcialidad, eso sí, siempre y cuando no se trate de clubes del exterior, donde se le sale un poco el hincha. Además, sus apariciones en programas deportivos y en la transmisión de partidos le han hecho ganar aún más fieles y detractores, quienes claman porque llegue el día de su jubilación, a pesar de que es el mejor para muchos.

En medio de todo, el comunicador se ha adentrado en polémicas mucho más allá del deporte nacional, sobre todo desde que hizo público su amor al Real Madrid, elenco al que va a ver a España cada que tiene la oportunidad, por lo que, como es normal, suele burlarse de todas las caídas del Barcelona, tal y como lo hizo después de la eliminación en semifinales del equipo culé de la Champions League, posteando lo siguiente: ""Cuando un equipo recibe 7 goles en dos partidos y solamente una vez, en 210 minutos, se puso por delante en el marcador y por solo 5 ‘ no puede hablar de injusticia. Llevan 10 años sin olerla y por q un equipo en ese lapso la gana 5 veces creyeron q era muy fácil. Sigan participando!" y "Total! El fútbol es “equilibrio”… atacar y defender bien… una sola no sirve. Ido el gato… no aprovecharon los ratones!“.

Ahora, después de su muestra de amor al Madrid, subió el video del polémico partido del Barcelona - Chelsea en el 2009, recordándole a los aficionados del equipo español que los robos arbitrales también han existido a su favor, aunque él sea del equipo conocido por comprar árbitros: “Hace 16 años se dio un hecho histórico en el fútbol. Quedó marcado como una “gran vergüenza”. Píldora para la memoria (importante para los de la “lloraton” del día)"