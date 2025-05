“Le toca hablar de Teo y el Junior para que se mueva el video”, periodista arremetió contra el ‘Gato’ Arce

Uno de los partidos que más ha dejado de qué hablar después de la jornada del fin de semana fue el duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali en el estadio Metropolitano. Después de un apretado 0 a 0, donde los locales fueron superiores, pero decepcionaron por su falta de efectividad, y más teniendo en cuenta que su rival jugó con suplentes, dejándoles la posibilidad de quedarse con tres puntos fundamentales pensando en el liderato y en la opción de ser cabezas de serie para los cuadrangulares semifinales, donde tendrán solo rivales grandes con el mismo objetivo, salir campeones.

Más allá de lo que fueron los 90 minutos, la prensa se quedó con la cantidad de hechos polémicos que se dieron en el terreno de juego, siendo el principal la expulsión a Micolta por una patada desleal sobre Paiva, que lo dejó lesionado y que sembró la duda de la deportividad con la que asumió ese duelo el jugador del América, quien cayó directo a hacerle daño a su colega. Asimismo, el cruce entre César Farias y el cuerpo técnico de la mecha al final, dejó entrever la mala relación existente y destapó una nueva controversia entre clubes.

Uno de los que arremetió contra el venezolano fue el periodista caleño Ricardo ‘El Gato’ Arce, quien le mandó varios recados al estratega y a Teófilo Gutiérrez por su comportamiento dentro del terreno de juego, ofendiendo a más de un hincha del Junior. Y hablando de hinchas, el comunicador se atrevió a citar al periodista Juan Salvador, quien es férreo amante del tiburón y que no tardó en responderle de forma certera, dejando en claro que no respeta mucho a su colega por comentarios como este: "Farías no se besó el escudo, Duvan le dijo a Teo que se había tirado y se rio. Nos vemos esta noche en Fútbol en HD. Le toca hablar de Teo y Junior para que se mueva el video. Aprendiendo de @JulianMCespedes“.