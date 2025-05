La mejor semifinal en toda la historia de la Champions League nos la regalaron Inter y Barcelona

Una de las mejores series que todos los futboleros hayamos visto en nuestras vidas nos la regalaron el Inter de Milán y el Barcelona, con dos encuentros emocionantes, vibrantes, llenos de goles y emociones. Por un lado, la juventud de los españoles que demarca el camino de un equipo llamado a volver a la gloria en un futuro quizá no muy lejano. Por el otro, los italianos con su garra, pasión y experiencia, que ya han venido sumando de la mano del entrenador Filipo Inzaghi desde hace varios años, con una final de UCL reciente.

A pesar de que el gran favorito para muchos antes de los dos juegos era, de lejos, el Barcelona, el Inter demostró desde el minuto 1 que no estaba para juegos, y que su intención era llevarse por delante al rival a como diera jugar, con una de las formas de jugar más prácticas del globo terráqueo. Sin duda, la presión en la mitad del terreno, la transición defensa ataque de forma inmediata y su claridad de cara al arco los hicieron quedarse con el pase a la final en ambos juegos.

Más allá de goles, el Barcelona sí dejó ver que es el club que mejor fútbol practica en todo el mundo, pero que esto no siempre es suficiente, que este deporte es para el más práctico, el que más goles haga, el que tenga más claras sus intenciones y el que mejor se reponga en momentos difíciles. A pesar de no llegar a la final, los Culés podrán decir que tienen al mejor jugador del mundo, Lamine Yamal, que a sus 17 años parece no tener techo.

Ahora se viene el segundo plato para saber el otro finalista de esta edición

PSG y Arsenal esperan dar el mismo espectáculo que vimos, pero a su manera, con dos clubes mucho más tácticos que ofensivos y con la esperanza viva de obtener la primera Champions League de su historia, eso sí, enfrentando en la final a un Inter que, como ya vimos, es de los mejores del mundo.