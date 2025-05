“Creyeron que era muy fácil”, Carlos Antonio Vélez dejó por el piso al Barcelona por su amor al Real Madrid

Uno de los partidos más importantes de todo el año en el fútbol mundial fue el juego de vuelta entre el Inter de Milán y Barcelona en el estadio Giuseppe Meazza, donde los asistentes fueron testigos de una auténtica batalla que dejó como resultado a los italianos en la final de la UEFA Champions League de forma heroica, haciendo que peleen por conseguir la cuarta copa en toda su historia, además de dejar en el camino al gran favorito por su fútbol y la calidad de sus jugadores, en especial de Lamine Yamal, quien es hoy por hoy el mejor futbolista del planeta.

PUBLICIDAD

Sin duda, el mundo entero se maravilló de la calidad que deslumbró esta serie con un 7 a 6 histórico, que deja a los italianos como los grandes candidatos a ser campeones, pase lo que pase en la otra llave entre PSG y Arsenal, donde deberán demostrar un fútbol muy superior si quieren dejar en el camino a su rival y si planean hacerle frente a un club italiano con la sed de gloria intacta, y que, además, pelea fuertemente por ganar su liga doméstica en un mano a mano de época con el Napoli.

Uno de los que más se alegró por la caída del Barcelona fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien es un amante fervoroso del Real Madrid, que, entre otras cosas, odia a los Culés, a tal punto que hizo dos post bastante controversiales en sus redes sociales donde afirmó lo siguiente: "Cuando un equipo recibe 7 goles en dos partidos y solamente una vez, en 210 minutos, se puso por delante en el marcador y por solo 5 ‘ no puede hablar de injusticia. Llevan 10 años sin olerla y por q un equipo en ese lapso la gana 5 veces creyeron q era muy fácil. Sigan participando!" y "Total! El fútbol es “equilibrio”… atacar y defender bien… una sola no sirve. Ido el gato… no aprovecharon los ratones!“.