“De visita cortamos una racha de no convertir”, Javier Gandolfi miró el vaso medio lleno tras empatar con Medellín

Atlético Nacional igualó a un gol con Independiente Medellín, pero muchos aficionados del ‘Verdolaga’ quedaron preocupados por el funcionamiento que mostró el equipo, especialmente porque el gol del ‘Poderoso’ llegó cuando tenían nueve hombres en cancha, dos menos que Nacional.

Entonces Javier Gandolfi en rueda de prensa, aunque no pudo explicar la razón por la cual no lograron la victoria, resaltó que al menos pudieron hacer gol de visitante.

Gandolfi, quien salió a la conferencia acompañado del capitán David Ospina, dijo que no tiene las palabras para explicar cómo les convierten un gol, aun teniendo superioridad numérica, pero dejó claro que lo trabajarán en la semana para poder cerrar los partidos de la mejor manera:

“Si nos quedamos con los últimos cinco minutos del partido, es difícil encontrar una respuesta lógica al porqué del empate. Normalmente, con un gol de ventaja y con dos jugadores más, uno supondría que la victoria está cerca. Esto es fútbol, y me hubiera gustado que no sucediera, pero lo acepto. Es algo que hay que corregir, sobre todo en el tema del manejo de los tiempos del partido. Tanto el primer tiempo como el segundo los manejamos bien, hasta esos minutos finales donde entramos en un nerviosismo”.

No obstante, Gandolfi intentó ver la cara positiva del asunto y dijo que pudieron reencontrarse con el gol en condición de visitante, algo que no habían hecho en los más recientes juegos.

Con eso en mente, prepararán el partido frente a Internacional de Portoalegre, válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores:

“Hoy de visita cortamos una racha de no convertir, que me la habían nombrado en otros partidos también, eso es importante. Muchas veces he dicho que lo intentamos de la misma manera; cuando convertimos y cuando no lo hacemos. En ocasiones no te sale de visita.

Entramos en una zona en la que queríamos estar, y seguramente llegaremos con el tanque lleno. Desde mañana trabajaremos para el lindo partido que tenemos el jueves“.