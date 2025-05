“Por irresponsable”, Martín Arzuaga dejó claro por qué Junior no le ganó a la nómina mixta del América

Junior de Barranquilla no pudo ganarle a la nómina mixta del América de Cali y apenas consiguieron un empate, luego de desperdiciar una pena máxima.

Martín Arzuaga, el exfutbolista del ‘Tiburón’ mostró su desesperación con el rendimiento del cuadro barranquillero y dejó claro que no consiguieron la victoria por irresponsables.

En primer lugar, Arzuaga dejó claro que está ilusionado con el rendimiento que ha mostrado Junior bajo las órdenes de César Farías, y destacó específicamente el trabajo de Teófilo Gutiérrez, quien ingresó a pocos minutos del final:

“Creo que lo que viene mostrando el equipo es bueno y el trabajo de Farías por lo menos se vió contra América, no faltará el que diga y porque no ganó? No ganó por irresponsabilidades y sobradores individualmente hablando. Teo termina siendo el jugador que le da jerarquía y futbol”.

No obstante, ‘El Torito’ no podía creer que el encargado del penal haya sido el defensor Javier Báez, pues él considera que debió ser ejecutado por alguno de los delanteros:

“Con el partido que está haciendo Báez yo voy a dejar que pateee un penal para definir un partido apretado y que me da la posibilidad de ser 1ro? Es el único equipo que teniendo goleadores en la cancha ponen a un defensor central a patear un penal definitivo? Seamos serios, creo q algunos jugadores se han comido el cuento de q están jugando con el equipo B de América de Cali y no, están jugando con un equipo de jerarquía”.

Martín Arzuaga concluyó diciendo que la razón por la cual Junior no ganó fue por irresponsables, y aunque no señaló nombres en específico, dejó claro que hubo varios jugadores que quedaron en deuda:

“Hoy, se perdió el 1er puesto por IRRESPONSABLE.!!!Y no me digan que los penales los botan quienes los patean- si es verdad. Pero si yo tengo quienes patean habitualmente me confío más de esos, Así lo boten.!!! partido bueno por algunos jugadores del Junior, otros un poco endeuda, cosas por rescatar y otras por mejorar. Sobretodo ambicionar y mirar a todos por igual, creo que por momentos no se jugó como si se haría con el equipo A del América”.