“Santa Fe es más grande que América”, experiodista de Win Sports dio polémica opinión en medio de un programa

Una de las grandes polémicas a lo largo de todos los años en los que el Fútbol Profesional Colombiano ha existido, ha sido el orden en el que se encuentran los elencos más grandes y más pequeños del país, teniendo en cuenta que esto se basa en cosas objetivas en su mayoría, y otras en un poco más subjetivas, e incluso, intangibles, como la jerarquía o la grandeza. Sin duda, hay equipos que siempre se meten en la pelea por los primeros puestos, como Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Cali o Junior, así como sus perseguidores suelen incluir al Tolima, Medellín y Once Caldas, dejando a los demás uno o dos escalones por debajo.

Aunque para la mayoría de hinchas no hay dudas del podio, donde, al menos por títulos, estarían ordenados como Nacional, Millonarios y América, hay quienes le dan un peso mayor a otro tipo de cosas. Por ejemplo, por el lado del Deportivo Cali, son uno de los equipos más añejos e históricos del FPC, peleando de tú a tú los campeonatos en las primeras décadas de existencia de nuestro torneo, además de jugar finales de Copa Libertadores. Asimismo, el Junior, que es el referente máximo de toda una región donde el fútbol es una tradición, sumándole una final de Sudamericana e incontable cantidad de futbolistas franquicia.

Y, por supuesto, a la pelea se mete Santa Fe, que con nueve ligas y una Copa Sudamericana, hace que muchos lo consideren de los gigantes, desbandando al América. De hecho, el periodista Nicolás Suárez, quien es recordado por su paso en Win Sports y su presencia en el canal de la Federación Colombiana de Fútbol, afirmó pensar esto en medio de un programa con Pipe Sierra: “Para mí no es el top 3 (Millonarios, Nacional y América)... Creo que no voy a entrar en ese debate, porque lo voy a defender y me quedaría años ahí... Para mí Santa Fe es más grande que América, pero entiendo que para la mayoría de la sociedad colombiana los tres grandes son estos”.