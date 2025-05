“Va en contra de mis principios”, ídolo de Santa Fe rechazó oferta para jugar en Millonarios

La rivalidad entre Millonarios y Santa Fe es una de las principales en el fútbol colombiano, razón por la que un ídolo ‘Cardenal’ como Juan Daniel Roa se negó a ir al cuadro ‘Albiazul’ al que le rechazó una oferta.

En una reciente entrevista, el exjugador, que se debió retirar del fútbol por temas de salud, reveló esta oferta que tuvo y a la que él dijo de manera tajante que no, asegurando que “jamás me hubiera ido”.

Roa dijo adiós al fútbol a sus 33 años ya que tuvo un reemplazo total de cadera derecha y esto era un riesgo laboral para los clubes, además también comenzó a verse afectada su cadera izquierda en un proceso degenerativo.

Juan Daniel Roa se negó a jugar en Millonarios

En una reciente entrevista con la periodista Salomé Fajardo, el exjugador contó esa oferta que le hicieron hace unos años cuando recién llegaba Alberto Gamero al conjunto Albiazul.

“Tuve la oportunidad de irme a otro equipo que jamás me hubiera ido. En Millonarios me ofrecieron, pero les dije que no podía echarme a la gente en contra. Va en contra de mis principios y no lo voy a hacer”, señaló.

Agregando que “Tuve que decirles que no y eso que ya tenía oferta. Fue cuando empezaba el proceso de Alberto Gamero”.

Con Independiente Santa Fe, el exjugador ganó 3 Ligas, 3 Superligas y la Copa Sudamericana, además de la Suruga Bank.

Fiel a sus ideales y a su amor a Santa Fe, Juan Daniel Roa le dijo a Millonarios que no cuando tuvo la oferta para ir a jugar al otro equipo representativo de Bogotá.