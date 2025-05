“Es un sueño que mi viejo tiene”, jugador del radar de la Selección Colombia admitió querer llegar a Millonarios

Una de las polémicas más grandes de los últimos meses en el Fútbol Colombiano ha sido el bajo rendimiento de la Selección Colombia después de haber perdido la final de la Copa América ante Argentina de forma dramática y dolorosa. Para los dirigidos por Néstor Lorenzo, este revés fue algo que pocos han podido revertir dentro del plantel, a tal punto que, desde entonces, en los encuentros dele quipo por eliminatorias se han puesto en juego la clasificación a la copa del mundo, para la cual muchos nos veíamos como favoritos, pero que en las últimas fechas FIFA hemos recibido un duro golpe de realidad, perdiendo incluso en los partidos de local.

PUBLICIDAD

Esto llevó a que muchas personas, incluidos periodistas, se fueran en contra de las decisiones del entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien mes tras mes hace que los demás pierdan la paciencia con su gestión, pese a la buena racha que cosechó al mando del equipo, pero el mal momento que vive, mismo que se ha dado en gran parte por sus malas decisiones en convocatorias, alineaciones y cambios dentro de los partidos, a pesar de lo mal que se suele ver el equipo en algunos tramos de los cotejos.

Uno de los “fallos” de Lorenzo fue el no convocar al defensor Johan Romaña, quien pasa por un momento espléndido en el fútbol argentino, y que, en medio de todo, admitió sus ganas de volver a Colombia para vestirse de azul: “Tengo dos clubes que, obvio con el Medellín, me quedó la espina de esa sensación, de que pude haber dado más, de que me pude consolidar ahí. Pero si me lo preguntas hoy en día, Millonarios, por mi papá, es un sueño que mi viejo tiene y espero que dios me dé la oportunidad de poder cumplir esa promesa y ese sueño que tenemos él y yo”.