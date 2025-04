Revelaron el comentario de José Hugo Illera que desató la furia de César Farías

César Farías, técnico de Junior, protagonizó una acalorada discusión con el periodista José Hugo Íllera al que gritó de manera fuerte en plena rueda de prensa, algo que evidenciaron los demás reporteros, pese a que miembros del equipo les prohibieron grabar y ahora también se conoció el comentario que detonó todo.

PUBLICIDAD

Todo esto se dio tras la charla que tuvo el entrenador venezolano con la prensa, luego del entrenamiento con miras al partido del fin de semana ante América de Cali.

Medios locales en Barranquilla compartieron imágenes de lo sucedido, cuando el entrenador venezolano se fue a buscar al periodista al que gritó de manera vehemente en reiteradas ocasiones. “Ya está bueno, José Hugo. Hasta aquí me tienes. Me diste palo, pero no me faltes al respeto porque yo no te lo falto a ti y te exijo respeto como caballero”, fue parte del reclamo del entrenador.

Vea acá: “Casi a los golpes”: Duro agarrón entre César Farías y el periodista José Hugo Illera, detrás de cámaras

La postura de periodista que irritó al técnico de Junior

Como todo tiene un origen, se conoció de dónde salió la molestia de César Farías y la misma se derivó de un planteamiento de José Hugo Íllera en la rueda de prensa.

“Usted algún día dijo que no tenía mucho misterio, pero este año no hemos tenido la oportunidad de observar entrenamientos. ¿Quiero saber si en días próximos tendremos la oportunidad?”, fue la pregunta inicial del comunicador.

A esto, el entrenador venezolano le dejó claro que eso no depende solo de él porque hay un protocolo, añadiendo que “Ha habido otros motivos por consecuencia que algunos de ustedes han generado. Debe haber algún motivo, yo no tengo ninguno”.

PUBLICIDAD

El periodista replicó: “¿O sea que los jugadores no quieren que vengamos a los entrenamientos?”.

“Yo no voy a entender nada. Tú sabes bien qué es lo que ha pasado. Y si no, pregúntale a los jugadores”, respondió el DT.

De ese cruce fue que se generó la molestia del entrenador César Farías que lució bastante molesto y se le fue a reclamarle a los gritos al periodista.