“Este caradura de Carlos Betancourt”, Eduardo Pimentel arremetió contra el arbitraje y los “robos” que sufrió Boyacá Chicó

Uno de los dirigentes del fútbol Profesional Colombiano más polémicos de todos los tiempos es Eduardo Pimentel, quien ha protagonizado encuentros bastante tensos con la prensa, problemas legales por su vida personal y declaraciones más que controversiales, sobre todo, en pro de sus ideales políticos y su reconocida forma de pensar excesivamente conservadora. Además de todo esto, este ha sido uno de los directivos más involucrados en la realidad de su club, sobre todo, después de las derrotas, ya que en el último juego del Chicó, varias decisiones arbitrales fueron polémicas, que lo hicieron comentar lo siguiente:

“En q estaría pensando este caradura de Carlos Betancourt o bajo q estaba influido para no pitar o no haber querido revisar la jugada en el VAR de este penal q cambiaba todo el resultado de un partido q iba 0-0, por Dios q alguien me explique? llevo 45 años en el futbol y nadie lo entiende.Revisen la segunda parte del video de un penal que nos pitan saltando y de espaldas contra Medellin a escasos centímetros hace pocas semanas lo grave del asunto es q el árbitro lo valida y lo confirmó el VAR , esto es una porquería y ayer ni lo revisaron”.

Además de esto, Pimentel se atrevió a comparar la situación de seguridad en el país con lo vivido en el terreno de juego, además de adjuntar un video de una situación que se dio en medio del encuentro:

“QUE NOS ASOMBRA hijueputa si vemos todos los días como nos roban y nos saquean el País,como toda la delincuencia y los bandidos se ha tomado las instituciones tan fuertes q decíamos q tener, los entes del estado ya los asumieron,tienen sometido vulgar y vilmente a un escarnio público lleno de trampas triquiñuelas y atropellos al mejor presidente de lejos q ha tenido Colombia en todos los tiempos el Dr Álvaro Uribe Vélez y NADIE HACE NADA,que queremos q el arbitraje bochornoso de este sujeto Carlos Betancourt en el futbol sea la excepción ??”