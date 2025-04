Partido del fútbol colombiano dejó insólita situación con la logística que dejó locos a todos

Nacional vs Chicó

En uno de los partidos del fútbol colombiano disputado durante la presente Semana Santa, se vivió una insólita situación con uno de los empleados de logística que pocos pudieron entender y hasta terminaron convirtiendo en meme al joven.

PUBLICIDAD

La curiosa situación se dio el pasado miércoles en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín en donde Atlético Nacional se impuso 4-1 a Boyacá Chicó y de paso se hizo al liderato del campeonato.

Mientras en la cancha, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento, Billy Arce, Alfredo Morelos y Frank Lozano fueron los protagonistas con sus goles, por fuera hubo un hombre que también hico eco entre los aficionados.

A empleado de logística lo pusieron a cuidar al viento

En dicho compromiso, el escenario deportivo no tuvo habilitada la tribuna norte, de cuenta de la tarima del concierto de Shakira que todavía no se había desmontado y por ende en ese sector no hubo público.

Sin embargo, pese a que no había gente por custodiar, la logística de seguridad decidió sostener al hombre que impide el ingreso de aficionados a la cancha y lo dejaron custodiando la tribuna que estaba vacía.

Dicha situación generó todo tipo de comentarios jocosos y hasta video memes hacia el trabajador que solamente cumplió órdenes.

Curiosidades del fútbol colombiano en donde a un trabajador de logística le tocó estar de espaldas al partido y mirar durante todo el compromiso nada más que las sillas.