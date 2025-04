“Diseño de modas o diseño gráfico”, Johan Arango dio sorprendente declaración sobre sus planes después del retiro

En la historia de nuestro país, y en especial, lo que respecta al Fútbol Profesional Colombiano, hemos tenido múltiples casos de jugadores indisciplinados, o con problemas con cierto tipo de cosas como el alcohol y demás actos que los alejaban de entrenamientos, partidos y en general, del estrellato. Uno de los talentos más recordados de este corte es el volante 10, Johan Arango, quien tuvo pasos muy importantes en clubs colombianos y del exterior, además de hacer proceso de Selección Colombia gracias a su calidad innegable, que lo llegó a poner como uno de los mejores en su posición.

Sin duda, uno de sus mejores momentos fue en Independiente Santa Fe, donde se le guarda un gran cariño por sus presentaciones y golazos recordados, que dejaban ver pinceladas del que ha sido de los mayores talentos que, de cierto modo, llegaron a ser “desperdiciados”, teniendo en cuenta que en su mejor momento, a su temprana edad, Arango opto por otras prioridades más allá del fútbol y que, con todo el derecho del mundo, decidió llevar su protagonismo lejos de las canchas, a tal punto que en este momento está jugando en el Internacional de Palmira, a pesar de tener la calidad para ser una de las estrellas de uno de los grandes.

El futbolista en las últimas horas dio una muy buena entrevista para AS Colombia, donde dejó saber sus planes después de su retiro, afirmando esto: “El fútbol es como no sé, el fútbol me apasiona, pero el fútbol es como tan injusto, entonces yo no quisiera seguir haciendo arte del futbol. Sí me gustaría dedicarme a otra cosa, quiero seguir estudiando, no sé, meterme a estudiar otra carrera que me guste, el diseño gráfico me gusta, para crear ropa, hacerme mis outfits como se dice. Me gustaría por ahí el diseño de moda, el diseño gráfico”.