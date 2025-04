“No me extraña”: Experto reveló las posibles afecciones cardiacas detrás de la muerte súbita de Jorge Bolaño

El pasado domingo 6 de abril se apagó la vida del exfutbolista Jorge Bolaño en la ciudad de Cúcuta, hombre que vistió la camisa de reconocidos equipos de la Liga Italiana como el Lecce, Parma y Sampdoria. Tras su deceso, -causado por un infarto fulminante-, el reconocido periodista Javier Hernández Bonnet recogió el testimonio de un cardiólogo que puede dar luces de lo que realmente pasó.

La apertura del programa radial ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, dirigido por Bonnet, volvió a pintarse de luto con la partida de Bolaño, algo que había sucedido días atrás con la muerte del ‘Piripi Osma’. En esta ocasión Javier Hernández, decidió extender un mensaje de afecto a familiares y conocidos en el que elogió las virtudes del hombre que también fungió como panelista en Win Sports.

“Los ciclos de la vida están montados para que los más viejos seamos los que nos enarquemos de decir adiós y no una persona de 47 años como Jorge Bolaños, un atleta. Cuesta porque este es el mundo al revés, donde los padres están enterrando a los hijos, no los hijos, a los padres, que es el ciclo normal de la vida; tenemos que resignarnos a los avatares y las decisiones del destino. (...) Con Jorge Bolaños había la posibilidad de siempre tener una respuesta amable, constructiva, porque era una persona con un perfil que lo identificaba como un gran buena gente”, manifestó Bonnet.

En medio de este formato, Hernández Bonnet también consultó al cardiólogo Rodolfo Vega, quien desde su experiencia hizo una sugerencia para reducir este tipo de casos en el globo, qué, acorde a sus cifras, supera las tres millones de fatalidades.

“A mí eso no me extraña porque en todos los Congresos lo discutimos y lo hablamos. Hay muchas causas de muerte súbita en gente joven, como por ejemplo orígenes anómalos de arterías coronarias que no nacen del sitio en el que deben nacer. (...) La causa más frecuente de una enfermedad coronaria en gente joven son los pacientes displacía arritmogénica que sufren unas arritmias fuertes y fallecen, y no estamos hablando de personas de la tercera edad, estamos hablando de personas jóvenes que pueden tener esta patología. (...) Todas las personas deberían hacerse un chequeo por cardiología y evaluar, haga deporte o no haga deporte, porque la enfermedad coronaría es una causa importante de muerte súbita. (...) Toda persona desde que nace se tiene que hacer una evaluación cardiaca y si es un deportista de alto rendimiento con mayor razón”, expresó el experto a la cadena radial.