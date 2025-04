“Hay lesiones que te arreglan la nómina”: Carlos Valdés explicó por qué Millonarios ha mejorado

Falcao, Leo Castro, Stiven Vega, Macálister Silva, Santiago Giordana o Juan Pablo Vargas son algunos de los futbolistas de Millonarios que actualmente no están disponibles para David González por temas de lesión.

Es por tal razón que el entrenador ha tenido que apostar por jugadores jóvenes en los más recientes partidos y le ha funcionado bien. Entonces Carlos Valdés cree que las lesiones le ayudaron a González a mejorar el rendimiento del equipo.

El argumento de Carlos Valdés está relacionado con el nivel actual de muchos jugadores que han sido importantes en todo el proceso Gamero: “Hoy terminan la jornada siendo líder. También es cierto que hay lesiones que te arreglan a nómina, Yo no sé si sin las lesiones, el entrenador se decida a poner estos chicos jóvenes, haga estos cambios, porque por lo general uno tiende a respetar al que tiene la experiencia, pero también en algún momento me ponía a pensar que para Millonarios muchos jugadores habían cumplido un ciclo”.

Entonces el comentarista de ESPN puso sobre la mesa la importancia de la renovación de la plantilla cuando hay jugadores que ya tendrían ciclo cumplido: “Más allá de lo de Gamero y de lo que se pueda decir de esos cinco años, sin duda el nivel individual de muchos de los jugadores que acompañaron ese proceso, no era bueno y me parece que no solo los resultados sino las presentaciones que han tenido Palacios, Marimón, Ruiz, el ingreso de Cataño, marcan ese argumento de tener sangre nueva con otra ambición y motivación distinta”.

Finalmente, Valdés explicó que los jóvenes siempre van a intentar destacar, ya sea para ganarse la titularidad con el equipo o para que los vean desde el fútbol del exterior, por eso ahora Millonarios se ve con más profundidad: “Ahí viene la dinámica y la velocidad: un chico que quiere demostrar que está para ser titular o se quiere ir a otro lado, que quiere ganar o ser campeón, sin duda disputa todas las pelotas, por eso vemos un Millonarios mucho más renovado de lo que venía siendo hace cuatro o cinco partidos”.