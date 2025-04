“Sos un bandido”: Sebastián Viera se desquitó contra un árbitro en la aplastante caída del Real Cartagena

Real Cartagena estuvo peleando hasta finales de 2024 por el ascenso luego de quedar en la primera posición de la reclasificación, generando un ‘dolor de cabeza’ para la Dimayor debido al vacío que había en el reglamento.

Finalmente, ‘Los Heróicos’ se quedaron en la ‘B’, y el proceso de Sebastián Viera continuó, pero este año no ha estado a la altura y toda la frustración del técnico uruguayo se vio reflejado en el insulto al árbitro en el más reciente partido de su equipo.

Resulta que Real Cartagena visitó al Real Cundinamarca en la cuarta fecha del ‘todos contra todos’ del Torneo BetPlay 2025-1 y el resultado estuvo volcado en favor de los locales. Fue un contundente 3-0 que devolvió al cuadro ‘heróico’ con las manos vacías.

Este resultado dejó al Real Cartagena en la octava casilla de la tabla de posiciones con apenas 14 puntos y la preocupación por el rendimiento del equipo.

Sebastián Viera no estuvo de acuerdo con las decisiones de Juan Roldán en pleno partido y le dijo lo siguiente: “sos un bandido”.

Sebastián Viera ya se había quejado de Dimayor:

Este compromiso de la cuarta fecha se tuvo que aplazar porque justamente se cruzó con el partido de Santa Fe vs Deportes Iquique por la Copa Libertadores, que no se pudo jugar en El Campín por el concierto de Shakira.

En aquel momento, el exfutbolista se explayó contra la Dimayor por aplazar el partido: “Nos cancelaron el partido dos días antes, nos sentimos perjudicados, no entiendo cómo no sabían que no se podía jugar si se sabe que Conmebol, 48 horas antes, debe recibir el escenario. Si este martes juga Santa Fe por Copa Libertadores ahí perfectamente hubiéramos jugado el domingo. Queríamos jugar sí o sí”