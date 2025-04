“La próxima vez que lo llame que no sea por acoso mediático”, periodista le cantó la tabla a Lorenzo por Marino Hinestroza

Uno de los jugadores más importantes de nuestro fútbol es Marino Hinestroza, quien viene siendo una pieza clave para Atlético Nacional y que se ha convertido en uno de los mejores, si no el mejor jugador de la Liga BetPlay. Esto lo ha puesto en el ojo de la crítica, tanto a nivel nacional, como internacional, llegando incluso a meterle presión de forma indirecta a Néstor Lorenzo para que lo convocara, quien hizo caso, pero no nos dio el gusto a todos de verlo al menos unos minutos en el terreno de juego, pese a los malos resultados obtenidos.

PUBLICIDAD

Después de lo que fue el fracaso de los juegos contra Brasil y Paraguay, todos se han ido encima del entrenador argentino, quien cometió algunos errores en los planteamientos y los cambios, que lo dejaron fuertemente comprometido, a tal punto que la misma Federación Colombiana de Fútbol tuvo que salir a ratificar su continuidad, hecho que molestó a más de uno. A pesar de esto, hay aquellos que creen en que se puede revertir la situación, siempre y cuando se usen nuevos nombres, en especial algunos que militan en nuestro país.

En el VBar de Caracol, el periodista Piolín Calle habló sobre el llamado de Marino Hinestroza a la Selección Colombia, dejando saber que, aunque fue válida la convocatoria, es mejor que sea llamado si este se va a usar, en lugar de hacerlo por la presión ejercida de los fanáticos y los periodistas: “Espero que Lorenzo la próxima vez que lo llame, no sea por un acoso mediático. Hay que llevarlo, porque, de todas maneras, lo llevó, pero no le dio minutos, que no lo vaya a llevar por acoso mediático, sino porque en la selección quiere un jugador como Marino”. Se espera que de cara a los próximos duelos vea minutos con la tricolor y se le dé la oportunidad al joven futbolista.