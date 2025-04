La Libertadores dejó en alto las virtudes de Marino Hinestroza con video viral

Los equipos colombianos iniciaron con pie derecho las competiciones internacionales de la Conmebol en las que participan, dentro de ellos Atlético Nacional, que demostró un recital de buen fútbol en Medellín venciendo a Nacional de Uruguay. Justamente una de las figuras del ‘verdolaga’, Marino Hinestroza fue resaltado por La Libertadores en un clip que se hizo viral rápidamente en la red social TikTok.

Luego de que el Bucaramanga se enfrentara al Colo Colo de Chile en el Américo Montanini, con una empate 3-3, era el turno del ‘verde de la montaña’ de enfrentar su primer partido para ir en búsqueda del título continental y lo hizo de gran manera superando a los uruguayos con tantos de Marino, Kevin Viveros y el ‘Búfalo’ Alfredo Morelos.

Racing - Atlético Nacional AME9718. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 10/08/2023.- Hinchas de Nacional apoyan hoy, en un partido de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Atlético Nacional en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Tras su destacada participación en este ‘cotejo’ Hinestroza mostró su alegría por su rendimiento y de paso descartó varios rumores asociados a su nula participación en la fecha de Eliminatorias con la Selección Colombia: "Me dedico a jugar y no juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, mi equipo y para mis compañeros que merecen lo mejor de mí. No juego para nadie (...) Me siento bien, pero quiero más y esto para mí no es nada. Sabíamos lo que nos estábamos jugando y lo que conlleva jugar este torneo. Este fue el fruto de nuestro entren y nuestro trabajo día a día", manifestó el portador de la casaca 18 en plena zona mixta.

Fue de tal magnitud del gol de Marino que los encargados de manejar las redes del torneo publicaron un video acompañado de la canción ‘Una noche en Medellín’, en el que mostraron las virtudes del delantero, clip que en menos de 12 horas superó las 740.000 reproducciones en la web china.