“Estuve muy cerca de irme”: Andrés Llinás confesó que se cayó su salida de Millonarios y lo agradece

Canterano, ganador de tres títulos: Ese es Andrés Llinás, quien a sus 27 años de edad defiende los colores del equipo de sus amores, Millonarios. Esta historia parece un cuento, pero hubo un momento en que el futbolista pensó marcharse del ‘Embajador’ porque las cosas no estaban marchando bien.

PUBLICIDAD

Vea acá: JuanFer Quintero confesó que no es fácil competir tanto en FPC como en Sudamericana

Recientemente, Llinás habló sobre la situación que vivía Millonarios en 2022, cuando todavía no habían ganado ningún título bajo las órdenes de Alberto Gamero. El defensor fue específico al señalar el último partido de los cuadrangulares, donde ‘Millos’ necesitaba ganar para clasificar a la final, pero un error suyo, desencadena que no alcancen esta instancia:

“Lloré en la eliminación de diciembre de 2022 porque me sentía muy culpable y en gran parte fue culpa mía. Es cuando sale campeón Pereira y en un clásico contra Santa Fe, si nosotros ganábamos, pasábamos a la final, y yo me resbalo y nos mete gol Santa Fe como al minuto 78 u 80. Al 94 empatamos nosotros, ese día lloré, me sentía muy culpable conmigo mismo, con el equipo. Ahí todavía no habíamos sido campeones, estábamos siempre muy cerca y se nos iba. En ese momento pensé en irme de Millonarios. También pensé ‘esto no es para mi’, el destino no quiere que sea campeón con Millonarios”.

Entonces Llinás, en su afán de no ser odiado por los hinchas de su equipo, estuvo a punto de marcharse. El defensor no dijo a dónde hubiera ido, solo fue claro en que al último momento se cayó la operación y lo demás es historia:

“Lo último que quería, siendo hincha del equipo, es quedar mal acá. Estoy en una posición donde no es el mismo afecto, ya no es Llinás el joven, es mi ciudad y mi equipo, lo último que quería era que me odiaran. Estuve muy cerca de irme, se terminó cayendo por la bobada más grande y lo agradezco”.

*Ver desde el minuto 13:16*